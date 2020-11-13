Хирн: Усик скажет Джошуа, что он обязательный претендент на титул WBO

Промоутер Эдди Хирн рассказал об организации боя между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"После боя с Пулевым мы хотим провести бой за абсолютного чемпиона мира. Но очевидно, что есть Усик, который после боя Джошуа против Пулева скажет, что он обязательный претендент.

Это будет еще одна проблема, которую придется решать. Надеюсь, они смогут разрешить любую проблему – это работа посредников, удачи им", – сказал Хирн.

Сейчас Усик является обязательным претендентом на пояс по версии WBO, которым владеет Джошуа.