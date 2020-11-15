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Боб Арум: Мы восстановили переговоры с командой Пакьяо, хотим организовать бой весной

Бокс
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Комментарий промоутера

Боб Арум: Мы восстановили переговоры с командой Пакьяо, хотим организовать бой весной
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Боб Арум прокомментировал дальнейшие планы своего подопечного, чемпиона мира Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) после победы над Келлом Бруком (39-3, 27 КО). Его слова цитирует ESPN:

О Спенсе:

Эррол Спенс пытаться избежать боя с Кроуфордом настолько долго, насколько он это сможет сделать. Потому что он знает, что не сможет побить Кроуфорда. Вы видели выступление с Бруком. Он разберется со Спенсом где-то за то же количество раундов, за которые он разобрался с Бруком.

О Пакьяо:

С деньгами все в порядке. Бой уже был согласован. Он был запланирован в стране Среднего Востока. Но министр здоровья этой страны сказал, что не может гарантировать нам болельщиков на трибунах. Бой должен был пройти на этой неделе, так что он был прав. Сейчас они снова связались с нами и сказали, что после победы Кроуфорда они хотят возобновить переговоры и посмотреть, получится сделать бой весной перед или после Рамадана.

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В статье: Мэнни Пакьяо Боб Арум Теренс Кроуфорд
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