Тайсон: Я бы снова укусил Холифилда за ухо

Майк Тайсон вспомнил о скандальном поединке 1997 года против Эвандера Холифилда, когда «Железный Майк» в клинче откусил у соперника кусочек уха, за что получил поражение дисквалификацией.

"Я в тот момент был вне себя от злости. Он постоянно бодал меня головой и всё такое. Я потерял самосознание. План на бой вылетел из головы.

Повторить? Нет, надеюсь, что никогда больше. Но не исключаю, что я все же мог это повторить и еще раз. Если бы Холифилд вновь продолжал делать все то же самое, за что получил, я бы вновь его укусил", - сказал Тайсон.

Слова Тайсона можно расценивать как послание Рою Джонсу, с которым Майк 28 ноября в Лос-Анджелесе проведет выставочный бой. Это будет первое появление экс-короля супертяжелого веса на ринге с 2005 года.