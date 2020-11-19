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Тайсон: Я бы снова укусил Холифилда за ухо
А никто и не сомневается
Майк Тайсон вспомнил о скандальном поединке 1997 года против Эвандера Холифилда, когда «Железный Майк» в клинче откусил у соперника кусочек уха, за что получил поражение дисквалификацией.
"Я в тот момент был вне себя от злости. Он постоянно бодал меня головой и всё такое. Я потерял самосознание. План на бой вылетел из головы.
Повторить? Нет, надеюсь, что никогда больше. Но не исключаю, что я все же мог это повторить и еще раз. Если бы Холифилд вновь продолжал делать все то же самое, за что получил, я бы вновь его укусил", - сказал Тайсон.
Слова Тайсона можно расценивать как послание Рою Джонсу, с которым Майк 28 ноября в Лос-Анджелесе проведет выставочный бой. Это будет первое появление экс-короля супертяжелого веса на ринге с 2005 года.
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