Хэй: Пока Дюбуа не готов к бою с Усиком

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй считает, что британец Даниэль Дюбуа (15-0, 14 КО) не готов к бою с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Дюбуа пока не готов победить Александра Усика, хотя этот бой может стать следующим. Он пока не готов.

Ему нужно 3-4 года, чтобы готовиться к титульным боям.

Дюбуа надо провести 5-7 боев, перед тем, как драться с известными соперниками. Но я не говорю, что для него все кончено", – сказал Хэй.