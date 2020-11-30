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Хэй: Пока Дюбуа не готов к бою с Усиком

Бокс
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Дэвид рассказал о планах Даниэля

Хэй: Пока Дюбуа не готов к бою с Усиком
Новина українською

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй считает, что британец Даниэль Дюбуа (15-0, 14 КО) не готов к бою с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Дюбуа пока не готов победить Александра Усика, хотя этот бой может стать следующим. Он пока не готов.

Ему нужно 3-4 года, чтобы готовиться к титульным боям.

Дюбуа надо провести 5-7 боев, перед тем, как драться с известными соперниками. Но я не говорю, что для него все кончено", – сказал Хэй.

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В статье: Александр Усик Дэвид Хэй Дэниэл Дюбуа
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