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Гвоздик сделал намек на возобновление карьеры
Хотели бы снова увидеть Александра в деле?
Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик вспомнил о своей победе в чемпионском бою с Адонисом Стивенсоном – в декабре 2018 года в Квебеке боксер из Харькова в 11-м раунде нокаутировал долгоиграющего чемпиона и перехватил зеленый пояс.
"2 года назад я стал чемпионом мира по версии WBC. Эти воспоминания заставляют меня задуматься: "Может быть, это еще не все?", - написал Гвоздик в Instagram.
Александр Гвоздик в 2020 году завершил карьеру спустя несколько месяцев после поражения в объединительном бою от Артура Бетербиева.
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