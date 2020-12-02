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Гвоздик сделал намек на возобновление карьеры

Бокс
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Хотели бы снова увидеть Александра в деле?

Гвоздик сделал намек на возобновление карьеры
Новина українською

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик вспомнил о своей победе в чемпионском бою с Адонисом Стивенсоном – в декабре 2018 года в Квебеке боксер из Харькова в 11-м раунде нокаутировал долгоиграющего чемпиона и перехватил зеленый пояс.

"2 года назад я стал чемпионом мира по версии WBC. Эти воспоминания заставляют меня задуматься: "Может быть, это еще не все?", - написал Гвоздик в Instagram.

Александр Гвоздик в 2020 году завершил карьеру спустя несколько месяцев после поражения в объединительном бою от Артура Бетербиева.

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В статье: Бокс Александр Гвоздик
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