  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Джошуа - Пулев пройдет со зрителями
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Джошуа - Пулев пройдет со зрителями

Бокс
(1 голосов)

Только их будет не более тысячи

Бой Джошуа - Пулев пройдет со зрителями
Новина українською

Правительство Великобритании разрешило организаторам титульного поединка Энтони Джошуа и Кубрата Пулева пригласить 12-го декабря на "Уэмбли Арену" одну тысячу фанатов. Об этом сообщил глава Matchroom Boxing Эдди Хирн:

Читайте такжеФьюри назвал для себя идеального соперника

"Я даже не могу описать, насколько я счастлив увидеть возвращение фанатов на наши боксерские ивенты". "Мы живем и дышим той энергией и атмосферой, которые генерирует живая публика.

Это так уместно, что они возвращаются именно в бою Эй Джея, в то время как на протяжении последних нескольких лет его выступления неизменно били рекорды по посещаемости, как в Великобритании, так и за ее пределами. Это значительный шаг для бокса и всего спорта в целом. Добро пожаловать!", - сказал Хирн.

Напомним, Джошуа (23-1, 21 KOs) вернул свои чемпионские пояса в декабре 2019-го, одолев единогласным решением судей своего обидчика Энди Руиса, который несколькими месяцами ранее нанес британцу его первое поражение на профессиональном ринге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fightnews

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...