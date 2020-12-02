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Бой Джошуа - Пулев пройдет со зрителями
Только их будет не более тысячи
Правительство Великобритании разрешило организаторам титульного поединка Энтони Джошуа и Кубрата Пулева пригласить 12-го декабря на "Уэмбли Арену" одну тысячу фанатов. Об этом сообщил глава Matchroom Boxing Эдди Хирн:
"Я даже не могу описать, насколько я счастлив увидеть возвращение фанатов на наши боксерские ивенты". "Мы живем и дышим той энергией и атмосферой, которые генерирует живая публика.
Это так уместно, что они возвращаются именно в бою Эй Джея, в то время как на протяжении последних нескольких лет его выступления неизменно били рекорды по посещаемости, как в Великобритании, так и за ее пределами. Это значительный шаг для бокса и всего спорта в целом. Добро пожаловать!", - сказал Хирн.
Напомним, Джошуа (23-1, 21 KOs) вернул свои чемпионские пояса в декабре 2019-го, одолев единогласным решением судей своего обидчика Энди Руиса, который несколькими месяцами ранее нанес британцу его первое поражение на профессиональном ринге.
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