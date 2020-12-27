Теофимо Лопес: Камбосос - единственный боец, который заслуживает титульного шанса

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью каналу PUNSH DRUNK BOXING рассказал, кого считает достойным претендентом для поединка за титулы.

"Если честно, я считаю, что Камбосос - единственный боец, который заслуживает титульного шанса. Однако мы говорим и о других вещах. Если поединок с Камбососом не состоится, то вы знаете почему.

Но на данный момент лучший бой, если учитывать заслуги бойцов - это поединок с Камбососом. Не подмажешь - не поедешь", - сказал он.