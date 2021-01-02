  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. The Ring: Теофимо Лопес-старший - тренер года, Джервонта - автор лучшего нокаута
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Ring: Теофимо Лопес-старший - тренер года, Джервонта - автор лучшего нокаута

Бокс
(1 голосов)

Победители в номинациях

The Ring: Теофимо Лопес-старший - тренер года, Джервонта - автор лучшего нокаута
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное боксерское издание The Ring подвело итоги 2020 года и назвало победителей в различных номинациях.

Так, тренером года по версии журнала стал Теофимо Лопес-старший, сделавший из своего сына Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Нокаутом года стал панч в поединке Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО) против Лео Санты Круса (37-2-1, 19 КО) в шестом раунде.

Проспектом года стал Джаррон Энис (26-0, 24 КО).

Возвращение года - Роман Гонсалес (50-2; 41 КО).

Раунд года - 5 трех минутка в поединке Сепеда - Баранчик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: The Ring Теофимо Лопес Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...