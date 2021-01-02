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The Ring: Теофимо Лопес-старший - тренер года, Джервонта - автор лучшего нокаута
Победители в номинациях
Авторитетное боксерское издание The Ring подвело итоги 2020 года и назвало победителей в различных номинациях.
Так, тренером года по версии журнала стал Теофимо Лопес-старший, сделавший из своего сына Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Нокаутом года стал панч в поединке Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО) против Лео Санты Круса (37-2-1, 19 КО) в шестом раунде.
Проспектом года стал Джаррон Энис (26-0, 24 КО).
Возвращение года - Роман Гонсалес (50-2; 41 КО).
Раунд года - 5 трех минутка в поединке Сепеда - Баранчик.
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