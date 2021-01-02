The Ring: Теофимо Лопес-старший - тренер года, Джервонта - автор лучшего нокаута

Авторитетное боксерское издание The Ring подвело итоги 2020 года и назвало победителей в различных номинациях.

Так, тренером года по версии журнала стал Теофимо Лопес-старший, сделавший из своего сына Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Нокаутом года стал панч в поединке Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО) против Лео Санты Круса (37-2-1, 19 КО) в шестом раунде.

Проспектом года стал Джаррон Энис (26-0, 24 КО).

Возвращение года - Роман Гонсалес (50-2; 41 КО).