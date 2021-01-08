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Портал статистики CompuBox жестко ответил Ломаченко
Украинец не признает поражения
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко не так давно заявил, что не согласен с той статистикой ударов, которую выдал авторитетный портал CompuBox относительно его поединка с Теофимо Лопесом.
Украинец объяснил, что его отец и тренер Анатолий Ломаченко полностью пересчитал количество ударов и разница в цифрах была велика.
Но представитель CompuBox Дэн Каноббио не стал молча выслушивать критику, а ответил Ломаченко в "Твиттере", сделав это достаточно резко:
"1) пересчёт ударов твоим папочкой не делает его беспристрастным;
2) судьи не видят статистику ударов;
3) ты проиграл;
4) ты перешёл черту, за которой начинается стыд;
5) вернись в весовую категорию до 59 кг".
Напомним, 17 октября Ломаченко проиграл решением судей Теофимо Лопесу и лишился шансов стать абсолютным чемпионом мира.
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