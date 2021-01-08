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Портал статистики CompuBox жестко ответил Ломаченко

Бокс
(2 голосов)

Украинец не признает поражения

Портал статистики CompuBox жестко ответил Ломаченко
Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко не так давно заявил, что не согласен с той статистикой ударов, которую выдал авторитетный портал CompuBox относительно его поединка с Теофимо Лопесом.

Украинец объяснил, что его отец и тренер Анатолий Ломаченко полностью пересчитал количество ударов и разница в цифрах была велика.

Но представитель CompuBox Дэн Каноббио не стал молча выслушивать критику, а ответил Ломаченко в "Твиттере", сделав это достаточно резко:

"1) пересчёт ударов твоим папочкой не делает его беспристрастным;
2) судьи не видят статистику ударов;
3) ты проиграл;
4) ты перешёл черту, за которой начинается стыд;
5) вернись в весовую категорию до 59 кг".

Напомним, 17 октября Ломаченко проиграл решением судей Теофимо Лопесу и лишился шансов стать абсолютным чемпионом мира.

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В статье: Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко
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