Портал статистики CompuBox жестко ответил Ломаченко

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко не так давно заявил, что не согласен с той статистикой ударов, которую выдал авторитетный портал CompuBox относительно его поединка с Теофимо Лопесом.

Украинец объяснил, что его отец и тренер Анатолий Ломаченко полностью пересчитал количество ударов и разница в цифрах была велика.

Но представитель CompuBox Дэн Каноббио не стал молча выслушивать критику, а ответил Ломаченко в "Твиттере", сделав это достаточно резко:

"1) пересчёт ударов твоим папочкой не делает его беспристрастным;

2) судьи не видят статистику ударов;

3) ты проиграл;

4) ты перешёл черту, за которой начинается стыд;

5) вернись в весовую категорию до 59 кг".

Напомним, 17 октября Ломаченко проиграл решением судей Теофимо Лопесу и лишился шансов стать абсолютным чемпионом мира.