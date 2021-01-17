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Сегодня свой День рождения отмечает Александр Усик
Поздравляем нашего чемпиона
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сегодня, 17 января празднует свой 34-й день рождения.
Родился: Симферополь, Крымская область, Украинская ССР, ныне Автономная республика Крым, Украина.
Достижения (любительская карьера):
Олимпийские игры:
Лондон 2012 - золото
Чемпионаты мира:
Милан 2009 - бронза; Баку 2011 - золото
Чемпионаты Европы:
Пловдив 2006 - бронза; Ливерпуль 2008 - золото.
Чемпионаты Украины: 2006, 2009, 2010, 2011 - золото.
Достижения (профессиональная карьера):
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе: WBO (2016), WBC (2018), WBA (2018), IBF (2018).
Желаем нашему чемпиону крепкого здоровья, удачи, сил и достижения новых свершений на благо Украины !!!
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