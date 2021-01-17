  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сегодня свой День рождения отмечает Александр Усик
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня свой День рождения отмечает Александр Усик

Бокс
(1 голосов)

Поздравляем нашего чемпиона

Сегодня свой День рождения отмечает Александр Усик
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сегодня, 17 января празднует свой 34-й день рождения.

Родился: Симферополь, Крымская область, Украинская ССР, ныне Автономная республика Крым, Украина.

Достижения (любительская карьера):

Олимпийские игры:

Лондон 2012 - золото

Чемпионаты мира:

Милан 2009 - бронза; Баку 2011 - золото

Чемпионаты Европы:

Пловдив 2006 - бронза; Ливерпуль 2008 - золото.

Чемпионаты Украины: 2006, 2009, 2010, 2011 - золото.

Достижения (профессиональная карьера):

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе: WBO (2016), WBC (2018), WBA (2018), IBF (2018).

Желаем нашему чемпиону крепкого здоровья, удачи, сил и достижения новых свершений на благо Украины !!!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...