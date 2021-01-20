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Майки Гарсия приступил к тренировкам
Боксер готовится следующему бою
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, 33-летний американец Майки Гарсия (40-1-0, 30 KO) начал подготовку к своему следующему бою, о чем сообщил в социальных сетях.
"Первый день завершен. Скоро увидимся", - написал боец в Instagram.
В своем крайнем поединке в феврале Гарсия перебоксировал по итогам двенадцати раундов экс-чемпиона в двух весах Джесси Варгаса (29-3-2, 11 KO).
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Источник:fightnews
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