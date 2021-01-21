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Джо Джойс хочет провести реванш с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Но состоится ли он

Джо Джойс хочет провести реванш с Усиком
Новина українською

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс высказался о возможном поединке с Александром Усиком, в котором он может получить шанс взять реванш за поражение в полупрофессиональной лиге WSB.

"Конечно, я переключил внимание на Александра Усика. Я жду боя с ним. Наш первый поединок получился хорошим, а реванш будет еще лучше. Я думаю, что за это время обрел новые навыки. Я больше не позволяю своей голове принимать удары. Теперь я могу двигаться и делать другие вещи, ведь с тех пор я провел в боксе намного больше времени. Сейчас у меня есть 10-летний опыт, так что я однозначно обрел намного больше навыков.

Мне кажется, что Усик немного прибавляет в плане веса и мощи. Я думаю, что это отличный бой для нас обоих. Потенциально победитель получит возможность подраться с победителем боя Фьюри - Джошуа. Сейчас это крупнейший бой в мире бокса. Два супертяжа будут драться за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Победитель нашего боя с Усиком, вероятно, получит шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона. Нет ничего больше этого", - сказал Джо Джойс в интервью ютуб-каналу iFL TV.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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Источник:
fightnews

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