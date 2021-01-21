Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джо Джойс хочет провести реванш с Усиком
Но состоится ли он
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс высказался о возможном поединке с Александром Усиком, в котором он может получить шанс взять реванш за поражение в полупрофессиональной лиге WSB.
"Конечно, я переключил внимание на Александра Усика. Я жду боя с ним. Наш первый поединок получился хорошим, а реванш будет еще лучше. Я думаю, что за это время обрел новые навыки. Я больше не позволяю своей голове принимать удары. Теперь я могу двигаться и делать другие вещи, ведь с тех пор я провел в боксе намного больше времени. Сейчас у меня есть 10-летний опыт, так что я однозначно обрел намного больше навыков.
Мне кажется, что Усик немного прибавляет в плане веса и мощи. Я думаю, что это отличный бой для нас обоих. Потенциально победитель получит возможность подраться с победителем боя Фьюри - Джошуа. Сейчас это крупнейший бой в мире бокса. Два супертяжа будут драться за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Победитель нашего боя с Усиком, вероятно, получит шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона. Нет ничего больше этого", - сказал Джо Джойс в интервью ютуб-каналу iFL TV.
Популярное сейчас
- Коноплянка - вернулся, Тайсон - отсутствовал. Шахтер спасает ничью в матче с Лехом
- Динамо 2:0 Шахтер С. Дебютный гол Клейтона и первая победа киевлян на сборах
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- WBO одобрил бой между Джошуа и Фьюри
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО