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Девин Хэйни о лучших представителях легкого веса: Не включу в эту категорию Ломаченко
Комментарий боксера
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) назвал свой ТОП лучших боксеров своей категории. Его слова цитирует BoxingNews24:
"Я другой. Когда я выхожу на ринг, я делаю это не только ради денег и славы. Моя цель - собирать пояса. Я делаю сумасшедшие деньги, но хочу титулы.
Конечно, я ставлю себя на первое место в легком весе. Далее выберу Теофимо Лопеса и Джервонту Дэвиса. Также я выберу Райана Гарсию, но не включу в эту категорию Ломаченко".
Также Хейни рассказал, что раньше предлагал Ломаченко провести бой.
"Я был одним из первых, кто вызвал Ломаченко, которого считали пугалом. Никто не хотел с ним драться, он был лучшим в pound-for-pound. Девин Хэйни был единственным, кто продолжал вызывать его", - сказал он.
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