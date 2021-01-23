Девин Хэйни о лучших представителях легкого веса: Не включу в эту категорию Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) назвал свой ТОП лучших боксеров своей категории. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Я другой. Когда я выхожу на ринг, я делаю это не только ради денег и славы. Моя цель - собирать пояса. Я делаю сумасшедшие деньги, но хочу титулы.

Конечно, я ставлю себя на первое место в легком весе. Далее выберу Теофимо Лопеса и Джервонту Дэвиса. Также я выберу Райана Гарсию, но не включу в эту категорию Ломаченко".

Также Хейни рассказал, что раньше предлагал Ломаченко провести бой.

"Я был одним из первых, кто вызвал Ломаченко, которого считали пугалом. Никто не хотел с ним драться, он был лучшим в pound-for-pound. Девин Хэйни был единственным, кто продолжал вызывать его", - сказал он.