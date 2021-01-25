  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко сыграл в хоккей. ФОТО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко сыграл в хоккей. ФОТО

Бокс
(1 голосов)

Украинец восстанавливается от травмы

Ломаченко сыграл в хоккей. ФОТО
Новина українською

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал фото, на котором он играет в хоккей. Сейчас легковес восстанавливается после операции на плече и готовится к возвращению в ринг.

Следующий бой Ломаченко состоится в апреле или мае.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...