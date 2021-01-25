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Ломаченко сыграл в хоккей. ФОТО
Украинец восстанавливается от травмы
Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал фото, на котором он играет в хоккей. Сейчас легковес восстанавливается после операции на плече и готовится к возвращению в ринг.
Следующий бой Ломаченко состоится в апреле или мае.
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