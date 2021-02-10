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Пакьяо возобновил тренировки и анонсировал громкие новости
Легендарный филиппинец готов вернуться на ринг
Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Твиттере порадовал свою многочисленную армию фанатов новым сообщением.
«Тренировочный лагерь стартовал. Я готов вернуться, чтобы еще больше увеличить мое наследие в боксе. Скоро будут громкие новости», - написал 41-летний ветеран.
Training camp has begun. I’m ready to get back in the ring and to further add to my legacy in the sport of boxing. Big news coming soon. @ParadigmSports @AudieAttar— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) February 9, 2021
Ранее в СМИ появилась информация, что Пакьяо проведет бой с временным чемпионом WBC в легком весе Райаном Гарсия (21-0, 18 КО). Также на бой с легендой претендуют Майки Гарсия, Эрролл Спенс и Теренс Кроуфорд.
Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана и завоевал пояс WBA Super в полусреднем весе.
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