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Пакьяо возобновил тренировки и анонсировал громкие новости

Бокс
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Легендарный филиппинец готов вернуться на ринг

Пакьяо возобновил тренировки и анонсировал громкие новости
Новина українською

Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Твиттере порадовал свою многочисленную армию фанатов новым сообщением.

«Тренировочный лагерь стартовал. Я готов вернуться, чтобы еще больше увеличить мое наследие в боксе. Скоро будут громкие новости», - написал 41-летний ветеран.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пакьяо проведет бой с временным чемпионом WBC в легком весе Райаном Гарсия (21-0, 18 КО). Также на бой с легендой претендуют Майки Гарсия, Эрролл Спенс и Теренс Кроуфорд.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана и завоевал пояс WBA Super в полусреднем весе.

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В статье: Мэнни Пакьяо Бокс
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