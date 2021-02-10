Пакьяо возобновил тренировки и анонсировал громкие новости

Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Твиттере порадовал свою многочисленную армию фанатов новым сообщением.

«Тренировочный лагерь стартовал. Я готов вернуться, чтобы еще больше увеличить мое наследие в боксе. Скоро будут громкие новости», - написал 41-летний ветеран.

Training camp has begun. I’m ready to get back in the ring and to further add to my legacy in the sport of boxing. Big news coming soon. @ParadigmSports @AudieAttar — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) February 9, 2021

Ранее в СМИ появилась информация, что Пакьяо проведет бой с временным чемпионом WBC в легком весе Райаном Гарсия (21-0, 18 КО). Также на бой с легендой претендуют Майки Гарсия, Эрролл Спенс и Теренс Кроуфорд.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана и завоевал пояс WBA Super в полусреднем весе.