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Усик и Ломаченко появятся в новом симуляторе бокса
Праздник для фанатов бокса
Студия Steel City Interactive объявила имена боксеров, которые будут доступны в новой игре eSports Boxing Club.
Среди прочих в этом списке фигурируют две суперзвезды из Украины – бывший король рейтинга лучших боксеров мира Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
Также в игре будут представлены Рой Джонс-младший, Шон Портер, Александр Поветкин, Нонито Донэйр, Дэниел Джейкобс, Хуан Мануэль Маркес, Тимоти Брэдли, Рикки Хаттон, Амир Хан и другие боксеры.
Игра eSports Boxing Club будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода еще неизвестна.
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