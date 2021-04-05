Рой Джонс хочет провести бой с Оскаром Де Ла Хойей

Элфи Смит, тренер 52-летнего экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса, рассказал, что его подопечный хочет провести поединок с 48-летним бывшим чемпионом в шести дивизионах Оскаром Де Ла Хойей.

"Я говорил с Роем. Он отлично себя чувствует и хочет подраться с Оскаром Де Ла Хойей. Я знаю, что в прошлом они не могли провести бой ввиду разницы в весе, но сейчас идеальное время, чтобы устроить для болельщиков отличный поединок, который они захотят увидеть.

Де Ла Хойя обладает одним из лучших левых хуков в истории бокса. У Роя тоже есть сокрушительный хук. Посмотрим, кто окажется настоящим "Капитаном Крюком".

Фанаты со всего мира любят Джонса и Де Ла Хойю. Это замечательный бой, увлекательное противостояние, о котором вы могли мечтать, играя в видеоигры.

Теперь же есть шанс организовать его в реальности. Рой по-прежнему активен и тренируется каждый день. Он в потрясающей форме и все еще обладает отличной скоростью", – сказал Смит.

В ноябре 2020 года Джонс свел вничью бой с Майком Тайсоном.