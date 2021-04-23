15 лет назад началось доминирование Владимира Кличко в хэвивейте

22 апреля 2006 года в Мангейме Владимир Кличко начал новый этап своей легендарной карьеры – в этот день украинец техническим нокаутом остановил чемпиона IBF Криса Берда и впервые с марта 2003 года стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

Владимир Кличко – Крис Берд II: лучшие моменты боя

После победы над Бердом Владимира Кличко и его тренера Эммануэля Стюарда уже было не остановить. Вскоре украинец отобрал у Султана Ибрагимова пояс WBO, а затем добрался до Дэвида Хэя и его титула WBA.

Кличко-младший держал в страхе супертяжелый вес до осени 2015 года, пока не проиграл четыре пояса в бою с Тайсоном Фьюри.