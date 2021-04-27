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Арум: Может Джошуа лучше провести бой с Усиком?
Босс Top Rank пошел в атаку
Бобу Аруму и Эдди Хирну никак не удается ударить по рукам в переговорах по бою за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО).
Глава промоутерской компании Top Rank в комментарии для BoxingScene дал понять коллегам из Matchroom Boxing, что устал ждать.
"Может нам и вовсе лучше вдохнуть жизнь в Деонтея Уайлдера? Чем не вариант? Фьюри проведет третий бой с Уайлдером, а тем временем Джошуа сразится со своим обязательным претендентом Александром Усиком?
Мы с Хирном разговаривали в последний раз на прошлой неделе. Он мне сказал, что решит все в течение 24 часов. По ходу он немного опаздывает. И хуже всего то, что мы так ничего больше от него и не услышали с тех пор. Понимаете теперь причину нашего пессимизма?", - заявил промоутер-ветеран.
Ранее в СМИ появилась информация, что Джошуа и Фьюри могут подраться в конце июля или в начале августа в Саудовской Аравии или на Уэмбли в Лондоне.
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