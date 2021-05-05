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Тайсон Фьюри: Я величайший боксёр всех времён
Боксер не скромничает на комплименты в свой адрес
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что считает себя лучшим боксёром в истории, и привёл аргументы в пользу этой точки зрения.
"Я величайший боксёр всех времён. Никогда не было такого боксёра, как я. Рокки Марчиано, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Кличко, Уайлдер, кто угодно — никто из них никогда не мог бы соперничать со мной.
На это есть несколько причин. Во-первых, никто из них не двигался по рингу, как я. Во-вторых, ни у кого не было такого подхода к боксу, как у меня. В-третьих, у них никогда не было такой трудовой этики, как у меня. В-четвёртых, меня никто никогда не победил бы. А знаете почему? Я бы никогда этого не допустил", — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу The Schmo.
На счету 32-летнего Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе.
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