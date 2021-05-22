Усик и Джошуа будут драться на легендарном лондонском стадионе

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что бой его подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) состоится на легендарном стадионе Wembley в Лондоне (Великобритания ).

"У нас не было много времени на обсуждение вариантов. Принципиальная локация, которая обсуждается на текущий момент - это "Уэмбли". Со всем моим уважением к Саудовской Аравии, там может быть немного жарко в августе, около 70 градусов по Цельсию.

Хотя, если этот бой пройдет в Саудовской Аравии, я тоже буду рад. Если пройдет в Украине, я буду рад еще больше. Если он пройдет в Замбии, в Зимбабве или в любой точке мира, - мы рады, потому что мы встречаемся с лучшим в супертяжелом весе. Это лучший способ проявить себя" - цитирует слова специалиста Pep Talk UK.

Напомним, что Всемирная боксерская организация в ближайшее время официально дожна санкционировать поединок Усик - Джошуа.