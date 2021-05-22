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Денис Беринчик назвал лучших боксеров в истории

Бокс
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Есть два украинца

Денис Беринчик назвал лучших боксеров в истории

UA-Футбол
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Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) назвал лучших боксеров в истории этого вида спорта. Его слова цитирует FightNews:

"Конечно, есть разные стили ведения поединка, разные весовые категории. Давайте мы назовем Усика и Ломаченко. Даже назовем Мохаммеда Али.

Думаю, также включим Флойда Мейвезера, Артуро Гатти, а также тех ребят, которых уже нет. Например, Джонни Тапиа. Майк Тайсон жив, красавец. До сих пор еще боксирует" - сказал он.

Напомним, что ранее Редкач проиграл апелляцию по поединку с Прогрейсом.

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В статье: Денис Беринчик
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