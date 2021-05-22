Денис Беринчик назвал лучших боксеров в истории

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) назвал лучших боксеров в истории этого вида спорта. Его слова цитирует FightNews:

"Конечно, есть разные стили ведения поединка, разные весовые категории. Давайте мы назовем Усика и Ломаченко. Даже назовем Мохаммеда Али.

Думаю, также включим Флойда Мейвезера, Артуро Гатти, а также тех ребят, которых уже нет. Например, Джонни Тапиа. Майк Тайсон жив, красавец. До сих пор еще боксирует" - сказал он.