Теперь их пятеро. Усик и другие абсолютные чемпионы мира в современной истории бокса

Минувшей ночью Джош Тэйлор в Лас-Вегасе на ринге Virgin Hotels дважды уронил Хосе Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира в суперлегком весе, побив американца единогласным решением судей (трижды по 114-112).

Тэйлор стал лишь пятым абсолютным чемпионом мира в истории бокса с четырьмя титулами в руках (WBA, WBC, WBO и IBF).

Критерии определения абсолютного чемпиона мира неоднократно менялись. Сегодня мы поговорим о тех боксерах, которым покорилось это достижение с тех времен, когда Всемирная боксерская организация (WBO) получила мировое признание и встала в один ряд с коллегами из WBA, WBC и IBF.

Весовая категория: средняя (до 72,5 кг)

Период пребывания в статусе абсолютного чемпиона мира: сентябрь 2001 – июль 2005

Будущий трехкратный самый возрастной чемпион мира в истории бокса (в 49 лет!) свой путь к абсолюту начал в далеком 1995 году, когда в бою за вакантный титул IBF в среднем весе разделенным решением судей в экзотическом Эквадоре побил местного бойца Сегундо Меркадо. Хопкинс провел 13 защит титула, пока в апреле 2001 года не отобрал у Кита Холмса зеленый пояс WBC.

Последний шаг к статус единого чемпиона мира в среднем дивизионе легендарный «Палач» сделал на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке спустя всего 18 дней после падения башен-близнецов. В сентябре 2001 года Хопкинс в объединительном бою в 12-м раунде техническим нокаутом нанес Феликсу Тринидаду первое поражение в карьере и перехватил титул по версии WBA.

On this date in 2001, Bernard Hopkins KO’d Felix Trinidad in the 12th round to become undisputed middleweight champion. ???? (????: HBO Boxing) pic.twitter.com/7KO9AIoitv

А обладателем всех четырех поясов Хопкинс стал через три года после того, как левым хуком проверил на прочность печень Оскара Де Ла Хойи. «Золотой мальчик» тест не прошел и передал Бернарду в руки титул WBO.

Статус абсолютного чемпиона мира Бернард Хопкинс защитил всего один раз, побив единогласным решением судей Ховарда Истмана. А остановил его правление в среднем весе боксер, о котором мы поговорим ниже.

Весовая категория: средняя (до 72,5 кг)

Период пребывания в статусе абсолютного чемпиона мира: июль 2005 – декабрь 2006

Пожалуй, среди современных абсолютных чемпионов мира нет более противоречивой фигуры, чем Джермен Тейлор. Этим статусом боксер из Арканзаса обзавелся летом 2005 года после крайне спорной победы над Бернардом Хопкинсом. В тот вечер мнения судей разошлись – Джерри Рот по итогам 12 раундов увидел преимущество Хопкинса (116:112), а Пол Смит и Дуэйн Форд насчитали в пользу Тейлора (115:113). Статистика ударов порой не отражает картины боя, но как не отметить, что Хопкинс превзошел Тейлора и по активности (96 на 86, включая 78 на 50 по силовым ударам), и по эффективности (29% точных ударов против 19%).

Тейлор и Хопкинс в том же году провели реванш – теперь Бернард почти в два раза перебил соперника по количеству точных силовых ударов (101 на 60), но проиграл единогласным решением судей (трижды по 113:115).

Во втором бою Тейлора и Хопкинса звание абсолюта на кону уже не стояло. Джермену пришлось отказаться от пояса IBF, чтобы не проводить обязательную защиту с Артуром Абрахамом (в 2009 году они все-таки сойдутся на ринге – и Тейлор проиграет нокаутом).

Джермен Тейлор недолго продержался на вершине профи-бокса – с 2007 по 2009 года он потерпел четыре поражения (три досрочных) от Келли Павлика, Карла Фроча и вышеупомянутого Артура Абрахама.

Весовая категория: первая полусредняя (до 63,5 кг)

Период пребывания в статусе абсолютного чемпиона мира: август 2017 года

Теренсу Кроуфорду на тотальную зачистку первого полусреднего веса понадобилось чуть больше двух лет, а вот в статусе абсолюта американец разгуливал всего 11 дней.

Чемпионом мира Кроуфорд стал в апреле 2015 года после досрочной победы над пуэрториканцем Томасом Дюлорме, а жертвой американца в первом объединительном бою стал наш Виктор Постол, который в июле 2016 года поставил на кон свой только что завоеванный пояс WBC. В том поединке украинец дважды побывал в нокдауне и без особых вариантов проиграл единогласным решением судей (дважды по 118:107 и 117:108).

#OnThisDay 4 years ago, on his way up the P4P ladder, @terencecrawford became a unified world champion for the first time via a masterful performance against Viktor Postol. pic.twitter.com/bqtA9B6whb