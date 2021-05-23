Теперь их пятеро. Усик и другие абсолютные чемпионы мира в современной истории бокса

Минувшей ночью Джош Тэйлор в Лас-Вегасе на ринге Virgin Hotels дважды уронил Хосе Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира в суперлегком весе, побив американца единогласным решением судей (трижды по 114-112).

Тэйлор стал лишь пятым абсолютным чемпионом мира в истории бокса с четырьмя титулами в руках (WBA, WBC, WBO и IBF).

THE DEFINITION OF A WHOLE MOOD!!!!



???????? @JoshTaylorBoxer ???????? pic.twitter.com/WtIdnrLtGf — Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021

Критерии определения абсолютного чемпиона мира неоднократно менялись. Сегодня мы поговорим о тех боксерах, которым покорилось это достижение с тех времен, когда Всемирная боксерская организация (WBO) получила мировое признание и встала в один ряд с коллегами из WBA, WBC и IBF.

Бернард Хопкинс (США, 55-8-2, 32 КО)

Весовая категория: средняя (до 72,5 кг)

Период пребывания в статусе абсолютного чемпиона мира: сентябрь 2001 – июль 2005

Будущий трехкратный самый возрастной чемпион мира в истории бокса (в 49 лет!) свой путь к абсолюту начал в далеком 1995 году, когда в бою за вакантный титул IBF в среднем весе разделенным решением судей в экзотическом Эквадоре побил местного бойца Сегундо Меркадо. Хопкинс провел 13 защит титула, пока в апреле 2001 года не отобрал у Кита Холмса зеленый пояс WBC.

Последний шаг к статус единого чемпиона мира в среднем дивизионе легендарный «Палач» сделал на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке спустя всего 18 дней после падения башен-близнецов. В сентябре 2001 года Хопкинс в объединительном бою в 12-м раунде техническим нокаутом нанес Феликсу Тринидаду первое поражение в карьере и перехватил титул по версии WBA.

On this date in 2001, Bernard Hopkins KO’d Felix Trinidad in the 12th round to become undisputed middleweight champion. ????



(????: HBO Boxing)



pic.twitter.com/7KO9AIoitv — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 29, 2020

А обладателем всех четырех поясов Хопкинс стал через три года после того, как левым хуком проверил на прочность печень Оскара Де Ла Хойи. «Золотой мальчик» тест не прошел и передал Бернарду в руки титул WBO.

Let’s not forget Bernard Hopkins Vs Oscar De La Hoya (Garcia’s promoter) pic.twitter.com/srhqMlHL86 — Jose Reyes (@Reyesboxing) January 5, 2021

Статус абсолютного чемпиона мира Бернард Хопкинс защитил всего один раз, побив единогласным решением судей Ховарда Истмана. А остановил его правление в среднем весе боксер, о котором мы поговорим ниже.

Джермен Тейлор (США, 33-4-1, 20 КО)

Весовая категория: средняя (до 72,5 кг)

Период пребывания в статусе абсолютного чемпиона мира: июль 2005 – декабрь 2006

Пожалуй, среди современных абсолютных чемпионов мира нет более противоречивой фигуры, чем Джермен Тейлор. Этим статусом боксер из Арканзаса обзавелся летом 2005 года после крайне спорной победы над Бернардом Хопкинсом. В тот вечер мнения судей разошлись – Джерри Рот по итогам 12 раундов увидел преимущество Хопкинса (116:112), а Пол Смит и Дуэйн Форд насчитали в пользу Тейлора (115:113). Статистика ударов порой не отражает картины боя, но как не отметить, что Хопкинс превзошел Тейлора и по активности (96 на 86, включая 78 на 50 по силовым ударам), и по эффективности (29% точных ударов против 19%).

Тейлор и Хопкинс в том же году провели реванш – теперь Бернард почти в два раза перебил соперника по количеству точных силовых ударов (101 на 60), но проиграл единогласным решением судей (трижды по 113:115).

Во втором бою Тейлора и Хопкинса звание абсолюта на кону уже не стояло. Джермену пришлось отказаться от пояса IBF, чтобы не проводить обязательную защиту с Артуром Абрахамом (в 2009 году они все-таки сойдутся на ринге – и Тейлор проиграет нокаутом).

Джермен Тейлор недолго продержался на вершине профи-бокса – с 2007 по 2009 года он потерпел четыре поражения (три досрочных) от Келли Павлика, Карла Фроча и вышеупомянутого Артура Абрахама.

Теренс Кроуфорд (США, 37-0, 28 КО)

Весовая категория: первая полусредняя (до 63,5 кг)

Период пребывания в статусе абсолютного чемпиона мира: август 2017 года

Теренсу Кроуфорду на тотальную зачистку первого полусреднего веса понадобилось чуть больше двух лет, а вот в статусе абсолюта американец разгуливал всего 11 дней.

Чемпионом мира Кроуфорд стал в апреле 2015 года после досрочной победы над пуэрториканцем Томасом Дюлорме, а жертвой американца в первом объединительном бою стал наш Виктор Постол, который в июле 2016 года поставил на кон свой только что завоеванный пояс WBC. В том поединке украинец дважды побывал в нокдауне и без особых вариантов проиграл единогласным решением судей (дважды по 118:107 и 117:108).

#OnThisDay 4 years ago, on his way up the P4P ladder, @terencecrawford became a unified world champion for the first time via a masterful performance against Viktor Postol. pic.twitter.com/bqtA9B6whb — Top Rank Boxing (@trboxing) July 23, 2020

Два недостающих титула Кроуфорд брутально вырвал из рук сенсационного чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго. Бой между двумя непобежденными чемпионами не продлился и трех полных раундов – насколько Кроуфорд возвышался над своим соперником.

Теренс Кроуфорд быстро понял, что в первом полусреднем весе ему больше ловить нечего и поднялся в дивизион до 66,6 кг. Сейчас Кроуфорду принадлежит титул WBO в полусреднем весе, он все еще непобедим, он входит в топ-3 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, но все-таки не считается звездой первой величины калибра Сауля Альвареса или Энтони Джошуа.

Александр Усик (Украина, 18-0, 13 КО)

Весовая категория: тяжелая (до 90,7 кг)

Период пребывания в статусе абсолютного чемпиона мира: июль 2018 – март 2019

Александру Усику посчастливилось оказаться в нужное время и в нужном месте. Крымчанин в сентябре 2016 года в Гданське остановил непобежденного поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом WBO в крузервейте, а уже через год в его весовой категории в рамках первого сезона Суперсерии был запущен турнир при участии восьмерых топ-боксеров дивизиона за трофей Мухаммеда Али и статус абсолютного чемпиона мира.

Что было дальше, вы и так прекрасно помните. Усик в 1/4 финала в Германии техническим нокаутом избил болтливого Марко Хука, затем в полуфинале в Риге на тоненького прошел чемпиона WBC Майриса Бриедиса, а в финале в Москве при поддержке Анатолия Ломаченко деклассировал грозного российского панчера Мурата Гассиева.

Под занавес своего правления в тяжелом дивизионе Усик в Манчестере одним из самых ярких нокаутов карьере проводил на пенсию Тони Беллью, после чего по стопам Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя отправился покорять хэвивейт.

. USYK KO’s Tony Bellew. What a fight! pic.twitter.com/wBAtElZ3CS — Bible of Boxing (@ringmagazine) November 10, 2018

Следующая цель Александра Усика – звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец одновременно близко, и так далеко от воплощения своих планов в реальность. Ждем официального подтверждения боя с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа…