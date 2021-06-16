Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера быстрее, чем во втором бою
Посмотрим, отвечает ли Тайсон за свои слова
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сделал прогноз на третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
"Я вам гарантирую, что это не продлится дольше, чем в прошлый раз, потому что раньше у меня было всего 5-6 недель на то, чтобы отработать все, что я с ним сделаю. Я работаю над весом и пытаюсь набрать 136 кг к этому бою, потому что хочу завершить все большим нокаутом.
Что я на этот раз с ним сделаю? Я перееду его, словно я 18-колесный состав, а он обычный человек", - заявил Фьюри на пресс-конференции.
Во втором бою Фьюри побил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. Первый бой с двумя нокдаунами от американца завершился ничьей.
Третья часть противостояния Фьюри и Уайлдера пройдет 24 июля в Лас-Вегасе.
Популярное сейчас
- Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
- Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы
- Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом
- Вот это новости: Усик получит реванш от Джошуа в случае поражения
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО