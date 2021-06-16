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Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера быстрее, чем во втором бою

Бокс
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Посмотрим, отвечает ли Тайсон за свои слова

Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера быстрее, чем во втором бою

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сделал прогноз на третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я вам гарантирую, что это не продлится дольше, чем в прошлый раз, потому что раньше у меня было всего 5-6 недель на то, чтобы отработать все, что я с ним сделаю. Я работаю над весом и пытаюсь набрать 136 кг к этому бою, потому что хочу завершить все большим нокаутом.

Что я на этот раз с ним сделаю? Я перееду его, словно я 18-колесный состав, а он обычный человек", - заявил Фьюри на пресс-конференции.

Во втором бою Фьюри побил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. Первый бой с двумя нокдаунами от американца завершился ничьей.

Третья часть противостояния Фьюри и Уайлдера пройдет 24 июля в Лас-Вегасе.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com

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