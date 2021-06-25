Экс-соперники Ломаченко сделали прогноз на бой Василия с Накатани

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня в Лас-Вегасе проведет первый бой после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса, а его соперником станет 182-сантиметровый японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Бывшие соперники двукратного олимпийского чемпиона Мигель Марриага и Гэри Расселл-младший поделились своими прогнозами на предстоящий бой.

Марриага: "Ломаченко победит единогласным решением судей. Возможно, он одержит победу нокаутом в 10-11 раунде, но, скорее всего, бой пройдет всю дистанцию".

Расселл-младший: "Я думаю, что этот поединок однозначно продлится всю дистанцию. Я не вижу в нем нокаута. Но Ломаченко должен побеждать. Черт побери, я не фанат Ломаченко, и на самом деле мне плевать, кто победит, но я хочу реванша с Василием, так что надеюсь на его победу".