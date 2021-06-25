Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-соперники Ломаченко сделали прогноз на бой Василия с Накатани
Посмотрим, кто будет прав
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня в Лас-Вегасе проведет первый бой после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса, а его соперником станет 182-сантиметровый японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Бывшие соперники двукратного олимпийского чемпиона Мигель Марриага и Гэри Расселл-младший поделились своими прогнозами на предстоящий бой.
Марриага: "Ломаченко победит единогласным решением судей. Возможно, он одержит победу нокаутом в 10-11 раунде, но, скорее всего, бой пройдет всю дистанцию".
Расселл-младший: "Я думаю, что этот поединок однозначно продлится всю дистанцию. Я не вижу в нем нокаута. Но Ломаченко должен побеждать. Черт побери, я не фанат Ломаченко, и на самом деле мне плевать, кто победит, но я хочу реванша с Василием, так что надеюсь на его победу".
Популярное сейчас
- Экс-защитник сборной Украины трудоустроится в команде Второй лиги
- УЕФА отменил правило выездного гола, бразилец покинул Динамо. Главные новости за 24 июня
- Бразильский экс-защитник Днепра-1 Дуглас трудоустроился в Турции
- Маловат на фоне легенды: Усик пересекся с Владимиром Кличко
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО