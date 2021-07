Лопес готов дать реванш Ломаченко. Но состоится ли бой?

Оригинал статьи – Майкл Вудс, Bad Left Hook

После субботнего перформанса Василия Ломаченко в бою с Масайоши Накатани у фанатов бокса появилась надежда увидеть реванш украинца с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом, но не совсем ясно, где и когда может произойти повторное столкновение двух ярчайших боксеров дивизиона.

Любой, кто читает эти строки, конечно же, осведомлен о том, что произошло в первом бою между Ломаченко и Лопесом. В октябре 2020 года в Лас-Вегасе молодой американец стал автором одного из крупнейших апсетов последних лет, остановив двукратного олимпийского чемпиона из Белгород-Днестровского единогласным решением судей. Вскоре после боя выяснилось, что у странной пассивности Ломаченко в первой половине объединительного поединка была веская причина – Василий вышел на ринг с травмированным плечом, а его ставка на ускорение после экватора не сработала, поскольку Лопес не стушевался под напором украинца и даже организовал для него неплохую взбучку в 12-м раунде, когда Лома пытался идти в ва-банк, понимая, что на судейских записках все далеко не гладко.

Ломаченко после первого поражения с 2014 года уехал в Украину, зализал раны и вернулся так убедительно, что вопрос целесообразности проведения реванша с Лопесом даже не обсуждаются. Все понимают, что этот бой нужен боксу. С Накатани мы увидели голодного и целеустремленного Ломаченко, привычно неуловимого на ногах и сокрушительного в атаке, будто и не было той гигантской разницы в росте и размахе рук. Лома обрушил на стойкого японца весь свой обширный арсенал и не остановился, пока судья в девятом раунде не прекратил одностороннее избиение Накатани.

