Лопес готов дать реванш Ломаченко. Но состоится ли бой?

Оригинал статьи – Майкл Вудс, Bad Left Hook

Перевод и адаптация – UA-Футбол

После субботнего перформанса Василия Ломаченко в бою с Масайоши Накатани у фанатов бокса появилась надежда увидеть реванш украинца с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом, но не совсем ясно, где и когда может произойти повторное столкновение двух ярчайших боксеров дивизиона.

Любой, кто читает эти строки, конечно же, осведомлен о том, что произошло в первом бою между Ломаченко и Лопесом. В октябре 2020 года в Лас-Вегасе молодой американец стал автором одного из крупнейших апсетов последних лет, остановив двукратного олимпийского чемпиона из Белгород-Днестровского единогласным решением судей. Вскоре после боя выяснилось, что у странной пассивности Ломаченко в первой половине объединительного поединка была веская причина – Василий вышел на ринг с травмированным плечом, а его ставка на ускорение после экватора не сработала, поскольку Лопес не стушевался под напором украинца и даже организовал для него неплохую взбучку в 12-м раунде, когда Лома пытался идти в ва-банк, понимая, что на судейских записках все далеко не гладко.

Ломаченко после первого поражения с 2014 года уехал в Украину, зализал раны и вернулся так убедительно, что вопрос целесообразности проведения реванша с Лопесом даже не обсуждаются. Все понимают, что этот бой нужен боксу. С Накатани мы увидели голодного и целеустремленного Ломаченко, привычно неуловимого на ногах и сокрушительного в атаке, будто и не было той гигантской разницы в росте и размахе рук. Лома обрушил на стойкого японца весь свой обширный арсенал и не остановился, пока судья в девятом раунде не прекратил одностороннее избиение Накатани.

Down goes Nakatani ????



Lomachenko scores the first knockdown of the fight in Round 5. #LomaNakatani pic.twitter.com/l33JPXts4T — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 27, 2021

Хорошим знаком стало то, что в непосредственной близости от ринга за первым боем Ломаченко после 8-месячного перерыва наблюдал Теофимо Лопес-старший. И в этот раз уже не было никаких попыток «слить» Ломаченко – напротив, Лопес-старший сам дал предварительное согласие на реванш.

«Я не против реванша, я хочу этого. Теофимо может перейти в первый полусредний вес, а Ломаченко туда не пойдет. Но это зависит от моего сына, как он себя чувствует. Думаю, у Теофимо осталось два боя в легком весе. Я вижу, что он проведет бой против Камбососа и против Ломаченко в декабре», - говорил отец Лопеса.

Teofimo Lopez's father on Lomachenko' win and other stuff.... #boxing pic.twitter.com/FaShJ741rH — Steve Kim (@SteveKim323) June 27, 2021

А первые предпосылки для реванша появились еще до камбэка Ломаченко в бою с Накатани, когда Лопес нормализовал отношения с Бобом Арумом и заключил сделку с Top Rank на бой в октябре на ESPN по системе PPV. Для поединка такого масштаба Теофимо нужен действительно топ-боксер. Разумеется, все намеки ведут к сторону Ломаченко.

Арум поспешил объявить о начале переговоров с заинтересованными сторонами в организации реванша между Ломаченко и Лопесом, а конкретика должна была появиться вскоре после боя Теофимо с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбосомом.

«Моя работа и долг – собрать Лопеса и Ломаченко вместе для боя, который все хотят видеть. Будут победитель и проигравший, но когда все закончится, то останутся два богатых парня», - отмечал босс Top Rank.

Bob Arum sees nothing stopping a Teofimo-Lomachenko rematch if Lopez handles business against his mandatory challenger. pic.twitter.com/KPirbSq4nw — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 27, 2021

Между слов Арум сообщил, что Теофимо пришел к нему домой, чтобы внести поправки в контракт – боксер ​​сказал, что нет проблем, и он снова готов сражаться с Ломой. Как вариант – в декабре 2021 года в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.

С тех пор декабрь перестал быть актуальной датой под реванш. Все дело в том, что Лопес-младший подхватил коронавирус, да еще и в тяжелой форме. Инсайдер Крис Манникс в эфире DAZN Boxing Show в конце июня заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе 11 сентября не сможет выйти на бой с Камбососом. Таким образом, реванш с Ломаченко фаны бокса смогут увидеть только в 2022 году.

Все эти неоднократные переносы боя Лопес – Камбосос ставят реванш с Ломаченко в подвешенное состояние. Теперь непонятно, что же делать Василию – ждать Лопеса или провести еще один бой с кем-то вроде Девина Хэйни или Райана Гарсии.

К тому же, Лопесы – это не те ребята, которым стоит доверять на слово. Сегодня они говорят одно, а завтра возьмут и уйдут из легкого веса, сделав еще одну пакость для Ломаченко. А у Василия вообще-то нет времени ждать – впереди у него 3-4 боя, не более того. Как бы не оказаться в шкуре Владимира Кличко, который после поражения в 2015 году так и не дождался реванша с Тайсоном Фьюри, что обошлось ему в полтора года простоя.

Реванш Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса стал бы сладкой начинкой для всех ценителей бокса вне зависимости от того, когда бы этот поединок состоялся – в конце 2021 года или же уже в 2022-м. Но из-за обилия подводных камней пока не стоит возлагать на этот мегафайт слишком большие надежды.