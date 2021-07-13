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Макгрегор опустился в рейтинге UFC
Все из-за поражения от Дастина Порье
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор потерял два места в рейтинге легковесов лиги, после того как проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264 в минувшие выходные. В предыдущей версии рейтинга Макгрегор располагался на пятой строчке в рейтинге легковесов, теперь он занимает седьмое место.
Что касается Порье, то он так и остался на первом месте в рейтинге легковесов, опережая Джастина Гэтжи и Бенеила Дариуша. Чемпионом дивизиона является Чарльз Оливейра.
В сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Порье остался шестым.
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