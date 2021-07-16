Усик пытался отговорить Беринчика от боя с Лобовым

Денис Беринчик (15-0, 8 КО) 24 июля проведет бой на голых кулаках с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым.

Боксер-легковес за несколько дней до боя признался, что его активно отговаривал от этой идеи Александр Усик (18-0, 13 КО).

"Я звонил, просил помощи. Он говорит: "День, помочь тебе могу, но я против. Против наше общество спортивное".

Он говорит: "День, приезжай домой и я тебе… Вот сколько тебе дают?» Говорит: «Даю в два раза больше, но остановись. Вот прям сейчас беру и останавливаю тебя".

Я говорю: "Сань, ты извини. Сейчас у меня есть удочка. Я хочу словить. А ты мне сейчас даешь рыбу. Извини я не могу так просто взять деньги. Ну как?", - сказал Беринчик.

Беринчик и Лобов проведут 5 раундов по 2 минуты. Ничья в бою не предусмотрена.