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Хирн: Если Джошуа не победит Усика, то о бое с Фьюри можно забыть

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Но промоутер не сомневается в своем подопечном

Хирн: Если Джошуа не победит Усика, то о бое с Фьюри можно забыть

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Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, назвал даты возможного проведения поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Они должны были встретиться на ринге, но американец Деонтей Уайлдер добился права третьего боя с Фьюри. Из-за срыва боя Джошуа решил провести поединок с украинцем Александром Усиком.

"Мы хотели провести бой в декабре. Но Джошуа предстоит драться в сентябре. Бой Фьюри перенесли на октябрь, сейчас более реалистично выглядит февраль.

У нас есть большое предложение от Саудовской Аравии, чтобы бой состоялся там. Но не будем торопиться, давайте сначала Джошуа победит Усика. Если всё пойдёт не по плану, то о бое с Фьюри можно забыть", — цитирует Хирна talkSPORT.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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