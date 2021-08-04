Ломаченко может провести бой с американцем Диасом

Инсайдер The Athletic Лэнс Пагмаер сообщил, что в Top Rank обратились к Golden Boy с предложением организовать бой между Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и временным чемпионом WBC в легком весе Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).

Ранее в СМИ появилась информация, что Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden проведет бой с экс-чемпионом IBF Ричардом Комми, который потерял свой титул после досрочного поражения от Теофимо Лопеса.

Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).

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