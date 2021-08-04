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Арум: В Усика будет много проблем в бою с Джошуа

Бокс
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Александру придется хорошенько постараться

Арум: В Усика будет много проблем в бою с Джошуа

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Глава Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от предстоящего боя Джошуа — Усик.

"Усик — мой друг, потому что он друг Василия Ломаченко. Он отличный парень, весёлый, красноречивый и умный. Конечно, победа Джошуа более выгодна нам в финансовом плане, но я буду болеть за Усика. Я просто не могу с собой ничего поделать. Мы можем говорить о наступлении новой эры. Мы никогда не видели тяжеловесов таких размеров, как сейчас. Мы никогда не видели, чтобы парень с ростом, как у Тайсона Фьюри, дрался в таком необычном стиле.

Джошуа просто огромен по сравнению с тяжеловесами предыдущих поколений. Эвандер Холифилд смог подняться из полутяжёлого веса в тяжёлый. Майк Тайсон был небольшого роста для своей весовой категории. В нормальных условиях Усик может победить бойца своих размеров. Но, думаю, с Джошуа он испытает довольно много проблем", – цитирует Арума Sky Sports.

Напомним, Усик проведет бой с Энтони Джошуа 25 сентября в Лондоне

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Боб Арум
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