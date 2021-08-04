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Арум: В Усика будет много проблем в бою с Джошуа
Александру придется хорошенько постараться
Глава Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от предстоящего боя Джошуа — Усик.
"Усик — мой друг, потому что он друг Василия Ломаченко. Он отличный парень, весёлый, красноречивый и умный. Конечно, победа Джошуа более выгодна нам в финансовом плане, но я буду болеть за Усика. Я просто не могу с собой ничего поделать. Мы можем говорить о наступлении новой эры. Мы никогда не видели тяжеловесов таких размеров, как сейчас. Мы никогда не видели, чтобы парень с ростом, как у Тайсона Фьюри, дрался в таком необычном стиле.
Джошуа просто огромен по сравнению с тяжеловесами предыдущих поколений. Эвандер Холифилд смог подняться из полутяжёлого веса в тяжёлый. Майк Тайсон был небольшого роста для своей весовой категории. В нормальных условиях Усик может победить бойца своих размеров. Но, думаю, с Джошуа он испытает довольно много проблем", – цитирует Арума Sky Sports.
Напомним, Усик проведет бой с Энтони Джошуа 25 сентября в Лондоне
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