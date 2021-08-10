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Эдди Хирн назвал возможных соперников Диллиана Уайта

Бокс
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Боксер может встретится с Арреолой

Эдди Хирн назвал возможных соперников Диллиана Уайта

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Эдди Хирн, промоутер временного чемпиона WBC в супертяжёлом весе Диллиана Уайта, назвал возможных соперников для Диллиана.

"Думаю, в этом году Уайт проведёт один бой, и он пройдёт в октябре. Сейчас есть ряд хороших вариантов для Уайта. Нам очень нравится идея проведения поединка с Крисом Арреолой. Знаю, что раньше упоминались Джермейн Франклин, Энди Руис. Признаю, что бой Диллиана Уайта и Энди Руиса был бы действительно отличным вариантом", — приводит слова Хирна BoxingScene.

В марте 2021 года Уайт в четвёртом раунде нокаутировал россиянина Александра Поветкина в реванше, вернув себе звание временного чемпиона мира.

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В статье: Диллиан Уайт Эдди Хирн
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