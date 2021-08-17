  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хижняк объявил, что остается в любителях
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хижняк объявил, что остается в любителях

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Профессиональный ринг подождет

Хижняк объявил, что остается в любителях

Новина українською

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк принял решение продолжить карьеру в любителях ради Олимпиады 2024 года в Париже.

"Все меня поддерживают и желают мне завоевать золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Конечно, это дает большой толчок, чтобы продолжить путь, остаться в олимпийском боксе. Пройти определенные испытания и победить на Олимпиаде-2024. На все воля Божья.

Но мы планируем пройти еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золото в Украину", - сказал боксер.

Таким образом, Александр Хижняк решил двигаться по пути Александра Усика, который также стал олимпийским чемпионом со второй попытки.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Хижняк Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...