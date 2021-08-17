Хижняк объявил, что остается в любителях

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк принял решение продолжить карьеру в любителях ради Олимпиады 2024 года в Париже.

"Все меня поддерживают и желают мне завоевать золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Конечно, это дает большой толчок, чтобы продолжить путь, остаться в олимпийском боксе. Пройти определенные испытания и победить на Олимпиаде-2024. На все воля Божья.

Но мы планируем пройти еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золото в Украину", - сказал боксер.

Таким образом, Александр Хижняк решил двигаться по пути Александра Усика, который также стал олимпийским чемпионом со второй попытки.

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