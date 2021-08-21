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Тренировка настоящего чемпиона: Субботние 18 км от Ломаченко. Фото
Украинец держит себя в форме
Boxingscene
Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) несмотря на выходной день продолжает активные тренировки. Наш спортсмен начал субботу с 18-километровой пробежки. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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