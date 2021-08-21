Тренировка настоящего чемпиона: Субботние 18 км от Ломаченко. Фото

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) несмотря на выходной день продолжает активные тренировки. Наш спортсмен начал субботу с 18-километровой пробежки. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поблагодарила государство за выплачены после ОИ 2020 призовые.