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Энтони Джошуа: Усик заставляет меня работать, совершенствоваться и становиться лучше

Бокс
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Комментарий чемпиона

Энтони Джошуа: Усик заставляет меня работать, совершенствоваться и становиться лучше

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) прокомментировал подготовку к поединку против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Daily Mail:

"Многие говорят о габаритах. О том, что хороший большой боксер всегда побьет хорошего маленького боксера. Но если на ринге имеет значение только это, тогда почему я просыпаюсь рано утром и так старательно тренируюсь?

Для чего я сижу в ледяной ванне? Просто я знаю, что мне бросит вызов отличный боксер, который заставляет меня работать с пристрастием, чтобы совершенствоваться и становиться лучше" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик показал свою форму перед поединком с Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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