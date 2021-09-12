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Энтони Джошуа: Усик заставляет меня работать, совершенствоваться и становиться лучше
Комментарий чемпиона
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) прокомментировал подготовку к поединку против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Daily Mail:
"Многие говорят о габаритах. О том, что хороший большой боксер всегда побьет хорошего маленького боксера. Но если на ринге имеет значение только это, тогда почему я просыпаюсь рано утром и так старательно тренируюсь?
Для чего я сижу в ледяной ванне? Просто я знаю, что мне бросит вызов отличный боксер, который заставляет меня работать с пристрастием, чтобы совершенствоваться и становиться лучше" - сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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