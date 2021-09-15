Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик снялся в клипе украинского дуэта ANNA MARIA
Как вам?
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) стал центральной фигурой клипа на песню «Light up» в исполнении украинского дуэта ANNA MARIA в составе Анны и Марии Опанасюк.
В клипе использованы фрагменты боя Усика с Марко Хуком в четвертьфинале Суперсерии, победителем которой украинец стал в июле 2018 года после боя с Муратом Гассиевым.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Динамо - Бенфика. Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
- Когда Барса ниже Динамо. Барселона - Бавария 0:3. Обзор матча и видео голов
- ЛЧ. Барселона - Бавария 0:3. Тренировка с повышенной ответственностью
- Холифилд проиграл Белфорту ТКО в первом раунде
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО