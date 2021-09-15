Усик снялся в клипе украинского дуэта ANNA MARIA

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) стал центральной фигурой клипа на песню «Light up» в исполнении украинского дуэта ANNA MARIA в составе Анны и Марии Опанасюк.

В клипе использованы фрагменты боя Усика с Марко Хуком в четвертьфинале Суперсерии, победителем которой украинец стал в июле 2018 года после боя с Муратом Гассиевым.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

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