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Усик: Джошуа? Больше думаю о своем сыне, который пошел в первый класс
Украинец абстрагировался
фото - kyivpost.com
Александр Усик (18-0, 13 КО) за несколько дней до боя с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) дал комментарий британскому таблоиду The Sun.
"Энтони Джошуа? На данный момент я не думаю о нем. Не думаю о том, что он будет делать или как он будет боксировать.
У меня есть немного времени, чтобы закончить тренировочный лагерь, тогда я мог бы подумать об этом.
Сейчас я больше думаю о том, как мой сын чувствует себя в школе, потому что он пошел в первый класс, а ему очень не хотелось делать это. Он говорил, что не хочет ходить в школу, что ему там скучно без меня. Но сейчас все хорошо, он вроде бы успокоился", - сказал Усик.
Главный бой в карьере Александр Усик проведет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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