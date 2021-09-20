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Усик вылетел в Лондон на бой с Джошуа

Бокс
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Усик вылетел в Лондон на бой с Джошуа

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Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram сообщил, что вместе с командой отправился в Лондон на бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Усика ждет насыщенная неделя – на четверг запланирована официальная пресс-конференция, а в пятницу Александр вместе с Джошуа поучаствует в традиционной процедуре взвешивания.

Шанс стать чемпионом мира в двух весовых категориях у Александра Усика будет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном футбольном стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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