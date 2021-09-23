Ломаченко не исключает возможного нокаута в поединке Усик - Джошуа

Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) сделал прогноз на бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) и чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Это очень интересный бой. Для меня это очень исторический бой. Если вы спросите меня про результат, то я отвечу, что не знаю. Это два техничных и мощных боксера, поэтому я не знаю.

Энтони Джошуа – большая звезда супертяжелого веса, поэтому Усик хотел с ним драться. К тому же он чемпион мира в хэвивейте. Александр хочет объединить титулы и остаться чемпионом в этой весовой категории.

Ожидаю ли я нокаута? Никто не знает, возможно. Это бокс, поэтому я его и люблю. Безусловно, нокаут возможен, но не знаю. Знаете что? У них есть огромный любительский опыт. Я думаю, что бой пройдет все 12 раундов, но, возможно, произойдет остановка", – сказал Ломаченко.

Поединок Александр Усик - Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.