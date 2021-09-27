Александр Усик вернул Энтони Джошуа пояса

Украинский боец Александр Усик в ночь на 26 сентября победил в Лондоне британца Энтони Джошуа. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику. Таким образом, Александр стал чемпионом мира в тяжёлом весе сразу по четырём версиям.

После боя Усик заглянул в раздевалку к Джошуа, похлопал по спине и вернул ему полученные на ринге чемпионские пояса. Стоит отметить, что в ближайшем времени Александр получит по почте новые, именные пояса.



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