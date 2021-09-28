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Хирн: Джошуа времен Кличко победил бы Усика

Бокс
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Очень спорное заявление

Хирн: Джошуа времен Кличко победил бы Усика

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Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн поговорил о бое с новым чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Усик в минувшую субботу в Лондоне остановил Джошуа единогласным решением судей.

"Джошуа времен Владимира Кличко победил бы Александра Усика. Энтони может боксировать в 20 раз лучше по сравнению с тем, как было в бою с Усиком. Теперь нас ждет месть.

После стартового гонга в реванше Джошуа должен отпустить свои руки. Ему нужно стремиться отрубить своему сопернику голову.

Энтони быстро учится. Против Энди Руиса во втором поединке он составил идеальный план игры. Он должен сделать это снова", - сказал Хирн.

Ожидается, что реванш между Джошуа и Усиком пройдет в феврале 2022 года в Великобритании.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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