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Мэнни Пакьяо: топ-5 эпичных нокаутов. ВИДЕО

Бокс
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Боец, который никогда не будет забыт

Мэнни Пакьяо: топ-5 эпичных нокаутов. ВИДЕО

фото - boxingscene.com

Новина українською

Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры. Самое время вспомнить его самые эффектные досрочные победы.

Пакьяо с 1995 по 2021 года провел на профи-ринге 72 боя, в которых одержал 62 победы, включая 39 нокаутом.

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В статье: Мэнни Пакьяо Бокс
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