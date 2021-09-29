Мэнни Пакьяо: топ-5 эпичных нокаутов. ВИДЕО

Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры. Самое время вспомнить его самые эффектные досрочные победы.

Пакьяо с 1995 по 2021 года провел на профи-ринге 72 боя, в которых одержал 62 победы, включая 39 нокаутом.

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