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Боб Арум: Усик побьет Джошуа в 10 случаях из 10

Бокс
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Приятные слова от легендарного промоутера

Боб Арум: Усик побьет Джошуа в 10 случаях из 10

UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум поделился своими ожиданиями от боя-реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО ). Его слова цитирует World Boxing News:

"Усик обязан провести реванш с Джошуа, и, на мой взгляд, они могут придумывать какие угодно оправдания для Энтони, но он не сможет победить Усика.

Возможно, произойдет случайность, и Джошуа удастся побить Усика, однако Александр намного лучший боец, чем Энтони. Усик полностью перебоксирует Джошуа, который на самом деле не очень-то и знает, как драться с левшой.

Если они будут боксировать, то Усик побьет его десять раз из десяти. Так что у Джошуа есть единственный шанс - втянуть его в драку. Но если он это сделает, то откроет свою челюсть.

Люди об этом не вспоминают, но он исповедует свою манеру ведения боя, потому что у него слабый подбородок" - сказал он.

Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо официально зарегистрировали кандидатом в президенты Филиппин.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Боб Арум
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