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Не Усик. Стало известно, кто станет следующим соперником Фьюри или Уайлдера
Бой за статус абсолютного чемпиона мира подождет
фото - telegraph.co.uk
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, с кем следующим будет драться победитель трилогии между Фьюри и Уайлдером.
"Я полагаю, речь о Диллиане Уайте, который является первым претендентом. И это может быть большой, большой бой для Тайсона, особенно, если он состоится в Великобритании.
Уайт – способный супертяж, и бой против Тайсона или Уайлдера, в зависимости от того, кто победит в их поединке, обещает быть очень интересным", - отметил Арум.
Диллиан Уайт в последнем бою нокаутом взял реванш у Александра Поветкина и вернул в свои руки пояс «временного» чемпиона WBC.
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