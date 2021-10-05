Не Усик. Стало известно, кто станет следующим соперником Фьюри или Уайлдера

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, с кем следующим будет драться победитель трилогии между Фьюри и Уайлдером.

"Я полагаю, речь о Диллиане Уайте, который является первым претендентом. И это может быть большой, большой бой для Тайсона, особенно, если он состоится в Великобритании.

Уайт – способный супертяж, и бой против Тайсона или Уайлдера, в зависимости от того, кто победит в их поединке, обещает быть очень интересным", - отметил Арум.

Диллиан Уайт в последнем бою нокаутом взял реванш у Александра Поветкина и вернул в свои руки пояс «временного» чемпиона WBC.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!