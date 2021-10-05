  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Не Усик. Стало известно, кто станет следующим соперником Фьюри или Уайлдера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Усик. Стало известно, кто станет следующим соперником Фьюри или Уайлдера

Бокс
(1 голосов)

Бой за статус абсолютного чемпиона мира подождет

Не Усик. Стало известно, кто станет следующим соперником Фьюри или Уайлдера

фото - telegraph.co.uk

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, с кем следующим будет драться победитель трилогии между Фьюри и Уайлдером.

"Я полагаю, речь о Диллиане Уайте, который является первым претендентом. И это может быть большой, большой бой для Тайсона, особенно, если он состоится в Великобритании.

Уайт – способный супертяж, и бой против Тайсона или Уайлдера, в зависимости от того, кто победит в их поединке, обещает быть очень интересным", - отметил Арум.

Диллиан Уайт в последнем бою нокаутом взял реванш у Александра Поветкина и вернул в свои руки пояс «временного» чемпиона WBC.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...