Триумф в Москве: 8 лет назад Владимир Кличко избил Поветкина

Ровно 8 лет назад, 5 октября 2013 года, Владимир Кличко в Москве единогласным решением судей (трижды по 119-104) разбил Александра Поветкина и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Кличко неоднократно отправлял Поветкина на канвас ринга, но россиянину все же удалось продержаться все 12 раундов.

Украинец за 36 минут нанес 139 точных ударов против 59 у боксера из России.

За бой с олимпийским чемпионом 2004 года Кличко-младший заработал 17,4 миллиона долларов.

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