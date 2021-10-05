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Триумф в Москве: 8 лет назад Владимир Кличко избил Поветкина
У местного боксера не было никаких шансов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ровно 8 лет назад, 5 октября 2013 года, Владимир Кличко в Москве единогласным решением судей (трижды по 119-104) разбил Александра Поветкина и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Кличко неоднократно отправлял Поветкина на канвас ринга, но россиянину все же удалось продержаться все 12 раундов.
Украинец за 36 минут нанес 139 точных ударов против 59 у боксера из России.
За бой с олимпийским чемпионом 2004 года Кличко-младший заработал 17,4 миллиона долларов.
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