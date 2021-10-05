50 миллионов на двоих: озвучены гонорары Фьюри и Уайлдера за третий бой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Как сообщает Essentially Sports, гарантированный гонорар Фьюри за бой составит 30 миллионов долларов, а Уайлдер положит в свой карман чек на 20 миллионов в американской валюте.

Что касается доходов от платных трансляций, то Фьюри на правах чемпиона заберет 60%, а Уайлдер получит 40%.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей, а в реванше в январе прошлого года боксера из Манчестера победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

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