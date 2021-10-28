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Усик определился с решением об уходе из бокса
Но озвучивать его он не спешит
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью Daily Mail пролил свет на свой уход из большого спорта.
"Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть, - сказал Усик.
Усик в марте-апреле 2022 года проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), которого 25 сентября в Лондоне побил единогласным решением судей.
В рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории Александр Усик уступает только мексиканцу Саулю Альваресу.
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