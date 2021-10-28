  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик определился с решением об уходе из бокса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик определился с решением об уходе из бокса

Бокс
(1 голосов)

Но озвучивать его он не спешит

Усик определился с решением об уходе из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью Daily Mail пролил свет на свой уход из большого спорта.

"Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть, - сказал Усик.

Усик в марте-апреле 2022 года проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), которого 25 сентября в Лондоне побил единогласным решением судей.

В рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории Александр Усик уступает только мексиканцу Саулю Альваресу.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...