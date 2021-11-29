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Деревянченко: Думаю снова побоксировать за пояс чемпиона мира

Бокс
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Сергей готов к этому испытанию

Деревянченко: Думаю снова побоксировать за пояс чемпиона мира

Новина українською

Украинский боксер, бывший претендент на пояс чемпиона среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO) рассказал о предстоящем бое с Карлосом Адамесом (20-1, 16 КО).

"В нынешние времена у многих боксеров получаются большие паузы между боями. Мы все прекрасно понимаем, почему так. По рингу я уже очень соскучился, жду с нетерпением свой бой. Пауза, если честно, получилась непреднамеренная, были попытки организовать бой, но по разным причинам этого сделать не получилось...

Скажу, что в каждом бою хочется выиграть досрочно, но не всегда по ходу поединка это получается. Многое зависит от стиля соперника и собственного плана. Прямо сейчас я нахожусь высоко в рейтингах WBC. Думаю, чтобы снова побоксировать за пояс чемпиона мира, мне нужно, как минимум, добыть две победы: сейчас над Адамесом, и потом над Хайме Мунгией", – сказал Деревянченко.

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В статье: Сергей Деревянченко
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