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Камбосос – лучший в рейтинге легковесов от The Ring, Ломаченко – второй
Нужен бой
DAZN
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) возглавил рейтинг известного американского издания The Ring в своей весовой категории.
Первую позицию занимает американец Теофимо Лопес, на втором месте разместился украинец Василий Ломаченко, а ТОП-3 замыкает Райан Гарсия.
В целом, ТОП 10 легковесов по версии The Ring выглядит так:
Чемпион – Джордж Камбосос
1. Теофимо Лопес
2. Василий Ломаченко
3. Райан Гарсия
4. Дэвин Хейни
5. Ричард Комми
6. Джозеф Диас
7. Хорхе Линарес
8. Хавьер Фортуна
9. Исаак Крус
10. Уильям Зепеда
Напомним, что ранее Александр Усик
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