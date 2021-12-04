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Камбосос – лучший в рейтинге легковесов от The Ring, Ломаченко – второй

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Камбосос – лучший в рейтинге легковесов от The Ring, Ломаченко – второй

DAZN

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) возглавил рейтинг известного американского издания The Ring в своей весовой категории.

Первую позицию занимает американец Теофимо Лопес, на втором месте разместился украинец Василий Ломаченко, а ТОП-3 замыкает Райан Гарсия.

В целом, ТОП 10 легковесов по версии The Ring выглядит так:

ЧемпионДжордж Камбосос

1. Теофимо Лопес

2. Василий Ломаченко

3. Райан Гарсия

4. Дэвин Хейни

5. Ричард Комми

6. Джозеф Диас

7. Хорхе Линарес

8. Хавьер Фортуна

9. Исаак Крус

10. Уильям Зепеда

Напомним, что ранее Александр Усик ворвался в лидеры Р4Р по версии DAZN.

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В статье: Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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