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Усик – второй в рейтинге Р4Р от DAZN

Бокс
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Браво, Александр

Усик – второй в рейтинге Р4Р от DAZN

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) занял второе место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии американской стриминговой платформы DAZN.

Опередил нашего соотечественника лишь абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (53-1-2; 39 КО).

Стоит отметить, что впервые в ТОП 10 попал абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО).

ТОП 10 Р4Р от DAZN:

1. Сауль Альварес

2. Александр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наойя Инует

5. Эррол Спенс

6. Джош Тейлор

7. Тайсон Фьюри

8. Джордж Камбосос

9. Стивен Фултон

10. Джервонта Дэвис

Напомним, что ранее промоутер Джошуа назвал сумму отступных для своего подопечного за отсрочку реванша против Усика.

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В статье: Александр Усик
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