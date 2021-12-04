Усик – второй в рейтинге Р4Р от DAZN

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) занял второе место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии американской стриминговой платформы DAZN.

Опередил нашего соотечественника лишь абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (53-1-2; 39 КО).

Стоит отметить, что впервые в ТОП 10 попал абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО).

ТОП 10 Р4Р от DAZN:

1. Сауль Альварес

2. Александр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наойя Инует

5. Эррол Спенс

6. Джош Тейлор

7. Тайсон Фьюри

8. Джордж Камбосос

9. Стивен Фултон

10. Джервонта Дэвис